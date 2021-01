REFERENCEMENT SUD

Apprendre le référencement de Montpellier à Perpignan en Occitanie

En tant que Spécialistes du SEO depuis 2010, nous effectuons des formations au référencemen pour les entreprises et commerçants de la région Occitanie, du niveau débutant au niveau expert

Voici les grandes lignes de notre formation au référencement :

- Faire l'audit de référencement d'un site web et d'un secteur web

- Optimiser un site web et une boutique d'e-commerce du point de vue SEO

- Créer une campagne de backlinks qualitative et durable

- analyser l'impact du référencement : analyse de statistiques d'audience et indicateurs de suivi

- Astuces de référencement

Pour aller plus loin : Tout savoir sur le Référencement des Flux RSS

Les flux ou fils RSS permettent de connaître les dernières nouveautés parus sur un site web.

Le référencement de flux RSS concerne donc les sites Web 2.0, à savoir les sites dont le contenu ne cesse d’évoluer. Pour ces sites, jusqu’à aujourd’hui, il était très difficile d’avoir un référencement efficace, ou alors il fallait penser à référencement une fois par semaine son site web pour que les outils de recherche intègrent rapidement les dernière nouveautés et effacent de leur index les pages obsolètes pouvant renvoyer les internautes vers des erreurs 404.

Le référencement de flux RSS consiste donc non seulement à référencer un site web, mais surtout à référencer ses nouveautés, ses changements, son dernier contenu d’actualité. Ainsi, ce n’est pas tant le site qui ressort sur une requête que les actualités du site, et donc le contenu d’actualité qui est susceptible d’intéresser les internautes.

Le référencement de flux RSS n’est pas incompatible avec les autres formes de référencement, bien au contraire ! Ainsi, nous vous conseillons de référencer la base de votre site web, puis, si celui-ci dispose d’un ou plusieurs fils RSS, de référencer ceux-ci.

Votre site sera ainsi référencé non seulement pour sa structure et contenu de base, mais aussi pour toutes les nouveautés et donc son activité actuelle.

Le référencement de flux RSS promet donc un très bel avenir et revêt un enjeu très important pour faire connaître au mieux son site Internet.